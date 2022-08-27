أكد أن العراقيل ستقضي على القطاع وستجعل أصحاب رخص الصيد يهجرونه



ناشد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك، سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بالسماح له بلقاء سموه لاستعراض التحديات التي تواجه قطاع الصيد والتي تهدد مستقبل مهنة الصيد والمنتج المحلي، معبرا عن طموحات الصيادين وآمالهم في وضع حد للصعوبات التي يواجهونها.

وأشار الاتحاد في بيان له، إلى أن هناك تهديدا واضحا لمهنة الصيد، بسبب العراقيل والتحديات التي تضعها بعض الجهات، داعيا المسؤولين المعنيين بقطاع الصيد إلى الوقوف مع هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر أحد أجنحة الأمن الغذائي في الكويت، خاصة أن الدولة مهتمة بالمنتج المحلي، لافتا إلى القرارات الفجائية التي تصدرها بعض الجهات دون مراعاة مهنة الصيد وأهميتها ودورها .

وقال رئيس الاتحاد ظاهر الصويان من المؤسف ما يحدث لقطاع الصيد، من قرارات تعسفية واهمال للكثير من مطالبه، منوها بأن هذه العراقيل ستقضي على القطاع وستجعل أصحاب رخص الصيد يهجرونه، ما يهدد مهنة الصيد بالاندثار وأسطول الصيد بالانهيار وهجرة العمالة وعدم القدره على تسديد الديون التي تراكمت على اصحاب رخص الصيد لدى البنوك والشركات.

وقال إن آمال الصيادين كبيرة في سمو رئيس الوزراء ، حيث ارسل الاتحاد كتابا لسموه يطالب فيه بالسماح بمقابلة سموه، مؤكدا أن الاتحاد يسعى إلى تحقيق طموحات الصيادين ومطالبهم العادلة.