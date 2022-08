أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بتعديل الشروط الخاصة بمعايير تحديد البرامج البين- تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.



وتضمن القرار:



تستبدل الشروط العامة والخاصة لتحديد برامج البين - تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والواردة في القرار رقم 10/2016 لمجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بشأن اعتماد التقرير النهائي للجنة اقتراح معايير لتحديد البرامج البينية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، بالشروط العامة والخاصة التالية:



أولا: الشروط العامة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين - تخصصي على مستوى درجة البكالوريوس والدراسات العليا:



1 - المؤسسة المانحة للبرنامج البين - تخصصي من المؤسسات المعتمدة خارج الكويت من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



2 - المؤسسة المانحة للبرنامج البين - تخصصي معتمدة من مؤسسة وطنية أو مهنية متخصصة بالاعتماد المؤسسي.



3 - أن يكون البرنامج البين - تخصصي معتمدا أو تكون المجالات العلمية المكونة لها معتمدة إن وجدت هيئة متخصصة بالاعتماد من إحدى هيئات الاعتماد الأكاديمي الوطنية المعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت، وفي حالة عدم حصول البرنامج البين - تخصصي على الاعتماد او ان المجال (بعضها او جميعها) لا يخضع للاعتماد، يجب ان تكون الجامعة مصنفة من ضمن افضل 200 جامعة بالمجالات العلمية المكونة للبرنامج البين - تخصصي (بعضها أو جميعها) حسب تصنيف (QS Warld University Rankings by Subject) أو تصنيف (Time Higher Education World University Rakings by subject)، أو من ضمن أفضل 50 جامعة بالمجالات العلمية المكونة للبرنامج البين - تخصصي حسب تصنيف (Rankings by Subject US News Best National University).



4 - أن تتبع المؤسسة المانحة للبرنامج البين - تخصصي نظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



5 - أن يكون البرنامج البين - تخصصي قائم ومعلن عنه على الموقع الإلكتروني للمؤسسة المانحة.



6 - أن تكون المجالات العلمية المكونة للبرنامج البين - تخصصي محددة في الخطة الدراسية.



7 - يتطلب من البرنامج البين - تخصصي استيفاء جميع متطلبات القبول الاعتيادية بما فيها اختبارات القبول المختلفة المماثلة للمتقدمين للقبول في البرامج التخصصية الاعتيادية.



8 - أن تكون شروط التخرج من البرنامج البين - تخصصي مماثلة لشروط التخرج من البرامج التخصصية الاعتيادية.



ـ- تخصصي التفرغ الكامل والحضور بشكل منتظم (On Campus, Full Time Student) في بلد الدراسة.



11 - أن يتم طرح مقررات البرنامج البين - تخصصي داخل الحرم الجامعي لذات الجامعة المانحة للدرجة أو المواقع التابعة لتلك الجامعة مباشرة ومخصصة للبرامج المكونة لذلك البرنامج البين - تخصصي وليس في أفرع أو جامعات أخرى.



12 - يجب أن يكون البرنامج البين - تخصصي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج 3 دفعات على الأقل من هذا البرنامج.



13 - أن تكون الجامعة مصنفة من ضمن أفضل 800 جامعة في (QS Warld University Rankings)، أو تصنيف (Time Higher Education World University Rakings)، أو من ضمن أفضل 200 جامعة في تصنيف (US News Best National University Rankings) ويستثنى من هذا الشرط في حالة عدم حصول البرنامج البين - تخصصي على الاعتماد او ان المجال (بعضها أو جميعها) لا يخضع للاعتماد وكانت الجامعة مستوفية شرط رقم (3).



ثانيا: الشروط الخاصة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين - تخصصي: تخصصي انفرادي، او تخصصي ثنائي المجال، او تخصصي ثلاثي المجال على مستوى درجة البكالوريوس.



1 - يتطلب أن يكون إجمالي الوحدات اللازمة للحصول على درجة البكالوريوس في البرنامج البين - تخصصي (120) وحدة على الأقل وألا تقل مدة الدراسة عن 3 سنوات.



2 - أن تشمل الخطة الدراسية للبرنامج البين - تخصصي على مجال علمي أساس، ومجال أو مجالات علمية تكاملية.



3 - تشمل الخطة الدراسية للبرنامج البين - تخصصي على توزيع أكاديمي متوازن (كما هو موضح في شرط رقم 4) لمقررات المتطلبات الجامعية، ومتطلبات مجال علمي أساس، ومتطلبات مجال أو مجالات علمية تكاملية.



4 - أن تكون الخطة الدراسية للبرنامج البين - تخصصي متوازنة في توزيع المقررات من حيث عدد الوحدات المكرسة لمكونات البرنامج ومستوياتها ومجالاتها العلمية، بحيث يكون الحد الأدنى للوحدات كالتالي:



أ - البرنامج البين - تخصصي انفرادي المجال:



(24) - وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).



(18) - وحدة متطلبات تخصص علمي لكل مجال في حال ان البرنامج يجمع بين مجالين (منها لا يقل عن 9 وحدات مستوى 300 أو 400 لكل مجال).



(12) - وحدة متطلبات تخصص علمي لكل مجال في حال ان البرنامج يجمع بين 3 مجالات (منها لا يقل عن 6 وحدات مستوى 300 او 400 لكل مجال).



ب - البرنامج البين - تخصصي ثنائي المجال:



(24) - وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).



(24) - وحدة متطلبات تخصص علمي أساس (منها لا يقل عن 15 وحدة مستوى 300 او 400).



(24) - وحدة متطلبات تخصص علمي تكاملي (منها لا يقل عن 15 وحدة مستوى 300 أو 400).



ج - البرنامج البين - تخصصي ثلاثي المجال:



(24) - وحدة متطلبات جامعية (ثقافة عامة).



(15) - وحدة متطلبات تخصص علمي تكاملي في كل مجال (منها لا يقل عن 12 وحدة مستوى 300 أو 400 في كل مجال).



5 - عدم اعتماد أي برنامج يتيح احتساب الخبرة العملية المسبقة كوحدات محتسبة تفضي للتخرج من البرنامج البين - تخصصي.



ثالثا: الشروط الخاصة: تنطبق على المساقات المختلفة لبرنامج البين - تخصصي: تخصصي انفرادي، او تخصصي ثنائي المجال، او تخصصي ثلاثي المجال على مستوى الدراسات العليا:



أ - شروط خاصة: تنطبق على درجة الماجستير:



أ - أن تكون شروط القبول في البرنامج البين - تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية (اجتياز الامتحانات المعيارية مثل الـ Tofel وGRE، إلخ).



2 - أن يكون المعدل العام للتخرج من البرنامج البين - تخصصي جيد جدا (B) على الأقل في نظام الأربع نقاط (أو ما يعادله).



3 - أن يتضمن البرنامج البين - تخصصي ما يعادل سنة أكاديمية تتخللها دراسة عدد من المقررات.



4 - أن يتضمن البرنامج البين - تخصصي تقديم رسالة ماجستير أو مشروع تخرج او ما يعادلهما يظهران الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج، ويتغاضى عن هذا الشرط إذا كانت الجامعة من ضمن أفضل 200 جامعة في (QS Warld University Rankings)، أو تصنيف (Time Higher Education World University Rakings)، أو من ضمن أفضل 25 جامعة في تصنيف (US News Best National University Rankings).



ب - شروط خاصة: تنطبق على درجة الدكتوراه:



1 - أن تكون شروط القبول في البرنامج البين - تخصصي مماثلة لشروط القبول في البرامج التخصصية الاعتيادية (اجتياز الامتحانات المعيارية مثل الـ Tofel وGRE، إلخ).



2 - أن تمتد الدراسة في البرنامج البين - تخصصي على مدار 3 سنوات على الأقل تتخللها دراسة عدد من المقررات.



3 - أن يتضمن البرنامج البين - تخصصي تقديم أطروحة أو ما يعادلها تظهر الترابط بين المجالات التي يقوم عليها البرنامج.