أعدت شبكة الدستور الإخبارية نشرة عن عدد الاستجوابات خلال الفصل التشريعي السابق، جاءت كالتالي: قدم 16 نائبا خلال الفصل التشريعي السادس عشر 17 استجوابا، منها 11 استجوابا في دور الانعقاد الأول و6 استجوابات في دور الانعقاد الثاني.



وفيما يلي الاستجوابات التي قدمت خلال الفصل التشريعي السادس عشر:



رئيس الوزراء...استقالة الحكومة



قدم النائبان ثامر الظفيري وخالد العتيبي استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 5 يناير 2021، تضمن 3 محاور. وفي تاريخ 18 يناير 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 30 مارس 2021 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



رئيس الوزراء...استقالة الحكومة



قدم النائبان محمد المطير وحمدان العازمي الاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في تاريخ 8 مارس 2021. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها



رئيس الوزراء.. استقالة الحكومة



قدم النواب حسن جوهر ومهلهل المضف ومهند الساير الاستجواب الثالث لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 29 مارس 2021 قبل يوم من جلسة قسم الحكومة أمام مجلس الأمة ويتكون من محورين. وفي تاريخ 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 04 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس



رئيس الوزراء...سحب الاستجواب



قدم النائب مساعد العارضي الاستجواب الرابع لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن محورا واحدا بشأن تعمد رئيس الوزراء تعطيل أعمال السلطة التشريعية، أعلن النائب سحب استجوابه.



الصحة.. استقالة الحكومة



قدم النائبان أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب استجوابا لوزير الصحة د. باسل الصباح في 30 مارس 2021 يوم قسم الحكومة أمام مجلس الأمة، يتضمن 3 محاور. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



المالية.. استقالة الحكومة



قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة مساعد حمادة في 2 مايو 2021 ويتكون من محور واحد بشأن عدم احترام المادة (99) من الدستور والمادة (121) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



الخارجية.. استقالة الحكومة



قدم النائب شعيب المويزري استجوابا لوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر في 2 مايو 2021 يتضمن محورا واحدا. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



رئيس الوزراء.. استقالة الحكومة



قدم النائبان شعيب المويزري وصالح المطيري استجوابا لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد في 23 مايو 2021 يتضمن 5 محاور. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



الداخلية.. استقالة الحكومة



قدم النواب ثامر الظفيري وخالد العتيبي وعبد الكريم الكندري استجوابا لوزير الداخلية ثامر علي صباح في 26 مايو 2021 يتضمن 7 محاور. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



البلدية والإسكان والتطوير العمراني..



استقالة الحكومة



قدم النائب فايز الجمهور استجوابا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في 1 سبتمبر 2021 يتضمن محورين.



وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



الصحة.. استقالة الحكومة



قدم النائب د.هشام الصالح استجوابا إلى وزير الصحة د.باسل حمود الصباح في 12 أكتوبر 2021 يتضمن محورين. وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



التجارة والصناعة.. استقالة الحكومة



قدم النائب حمدان العازمي استجواب لوزير التجارة والصناعة د.عبدالله عيسى السلمان في 1 نوفمبر 2021 ويتكون من محور واحد بشأن ترهيب وترويع قياديي الدولة والإساءة لسمعة الكويت دولياً والإضرار بالمصلحة العامة.



وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس



وزير الدفاع.. استقالة الحكومة



قدم النائب حمدان العازمي استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حمد جابر العلي الصباح في 1 نوفمبر 2021 ويتكون من 3 محاور هي:



وفي 8 نوفمبر 2021 تقدمت الحكومة باستقالتها وفي جلسة 4 يناير 2022 رفع المجلس الاستجواب من جدول الأعمال وفقا للمادة 142 من اللائحة الداخلية للمجلس.



وزير الدفاع.. تجديد الثقة



الاستجواب الثاني لوزير الدفاع قدمه أيضا النائب حمدان العازمي بتاريخ 4 يناير 2022 متضمنا خمسة محاور.



وقد ناقش المجلس الاستجواب في جلسة 18 يناير 2022، وتحدث النائب مرزوق الخليفة مؤيدا للاستجواب، فيما تحدث النائب د.خالد عايد العنزي معارضا للاستجواب، وبعد الانتهاء من المناقشة تقدم 10 من الأعضاء بطلب طرح الثقة لوزير الدفاع.



وبعد الانتهاء من المناقشة، جدد المجلس الثقة بالوزير.



وزير الخارجية.. تجديد الثقة



في 1 فبراير 2022، قدم النائب شعيب المويزري، استجواباً إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح، متضمنا 4 محاور.



بعد الانتهاء من المناقشة تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة في الوزير، وبعد الانتهاء من المناقشة جدد المجلس الثقة في الوزير، حيث لم يوافق 23 نائبا على سحب الثقة فيما وافق 21 نائبا من 44 نائبا إجمالي الحضور.



وزير الأشغال والشباب.. تجديد الثقة



في 16 فبراير 2022، قدم النائب عبدالله المضف، استجوابا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي حسين علي الموسى متضمناً 3 محاور. وصوت المجلس بتجديد الثقة في الوزير، حيث لم يوافق 22 نائبا على طرح الثقة مقابل 21 نائبا وافقوا على سحب الثقة من إجمالي الحضور وعددهم 43 نائبا.



رئيس مجلس الوزراء.. استقالة الحكومة



في 8 مارس 2022، قدم النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر، استجوابا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، متضمنا 3 محاور. غير أن الحكومة استقالت قبل تاريخ الجلسة بيوم واحد في 5 ابريل 2022، ولم يتم نظر الطلب.