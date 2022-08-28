أكد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة د.سعود ناصر الطامي أن قانون حرمان المسيء يشكل إساءة لمسيرة الديموقراطية الكويتية وانتهاكا لمبادئ الدستور التي تحرص على تعظيم الحريات والمشاركة الشعبية. وقال د.الطامي إنه لا يستقيم مع الديموقراطية العتيدة في الكويت والمسيرة البرلمانية المشرقة والممتدة من العام 1962، أن يكون في الكويت قانون يقضي بالحرمان الأبدي من الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الأمة.



وأكد مرشح الدائرة الخامسة د.سعود الطامي أن عدم تعديل قانون حرمان المسيء والذي كان من أهم أولويات الحملات الانتخابية عام 2020 في المجلس المنحل هو فشل وإخفاق كبيرين.



وقال د.الطامي إن تعديل قانون حرمان المسيء يعتبر من الأولويات العاجلة لمجلس 2022، لأنه من غير المقبول أن يكون الحرمان أبديا لأبناء الأمة من الترشح والتصويت.