أعلن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة د.جمال ياقوت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بالمجلس الأعلى للثقافة وقدمته الاعلامية امل نعمان عن اسماء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان.



وذلك بحضور مديري المهرجان د.محمد الشافعي والفنان سعيد قابيل، ود.أسماء يحيى الطاهر عبدالله عضو اللجنة العليا للمهرجان، والفنان محسن منصور رئيس لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية القصيرة.



وتكونت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان من المخرج د.خالد جلال رئيسا، وعضوية كل من د.نرمين الحوطي (الكويت)، الفنان علي عليان (الأردن)، الفنان Karl Birger Leonardo (السويد)، المخرج الإيطالي Danil Cremoonte، والفنان الپولندي Dawid Tomas Zkozlowski، والفنان الإنجليزي Richard Talbot.



يذكر ان الدورة الـ29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تحمل اسم المسرحي العالمي بيتر بروك، وتقام في الفترة من 1 حتى 8 سبتمبر تحت رعاية وزيرة الثقافة د.نيفين الكيلاني.