القاهرة - خديجة حمودة



اختتمـــت فعاليـــات التدريب المشترك «هرقل- 2» بمصر، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأميركية والكونغو الديموقراطية والبحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.



يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة، وذلك بعد قيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف العبوات الناسفة المرتجلة والتعامل معها وعمل ثغرات في المباني، كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، وتنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن وكذا التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض (JTAC) والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة.

وأظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة.