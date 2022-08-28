القاهرة - مجدي عبدالرحمن



تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ود.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ود.رضا حجازي وزير التربية والتعليم ود.أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى.



وقالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب إن الشباب هم قادة المستقبل، والقلب النابض في الجمهورية الجديدة، وعلى الدولة الاستثمار في هذا المستقبل، لحماية نحو 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات من خطر التدخين وتعاطي وإدمان المخدرات، والحفاظ على محراب العلم والفكر، وقدسية الحرم الجامعي من تلك الظاهرة السيئة التي تهدد مستقبل أبنائنا الطلاب.



وأضافت أن تدخل الدولة ومنظمات المجتمع المدني، والمدارس والجامعات والأندية الرياضية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، لمواجهة هذا الخطر الجسيم الذي يهدد المجتمع، خصوصا أن نسبة التدخين وتعاطي المواد المخدرة بمختلف أنواعها تتزايد بين طلاب تلك الفئة العمرية، حيث أكد تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ارتفاع معدلات تدخين الشيشة والسجائر، والحشيش والبانجو الأكثر تناولا بين الطلاب ثم يأتي مخدر الفودو والاستروكس والهيروين.



وأوضحت أن تعاطي المخدرات كان الدافع الرئيسي لارتكاب الجرائم البشعة التي هزت المجتمع في الفترة الأخيرة، وزيادة معدلات الجريمة بمختلف أنواعها، ومن بينها التحرش والاغتصاب والسرقة والانتحار والقتل والمشاجرات الأسرية، لما للمخدرات من تأثير خطير على سلوك الأفراد ووعيهم وقدرتهم في السيطرة على تصرفاتهم.