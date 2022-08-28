أعلن الجيش الأوكراني أن قواته تمكنت من قتل 24 جنديا روسيا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة (خيرسون) الجنوبية التي تحتلها موسكو، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي ومستودعات ذخيرة.



وأوضحت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني في منشور لها عبر موقع «فيسبوك» امس أن الطيران التكتيكي للقوات المسلحة الأوكرانية أصاب أنظمة الدفاع الجوي للروس في (خيرسون) ومجموعة من القوى العاملة والمعدات هناك.



بدورها، قالت وزارة الدفاع البريطانية ان روسيا صعدت هجماتها على طول قطاع دونيتسك في منطقة دونباس خلال الأيام الاخيرة في خطوة قد تهدف إلى الاشتباك مع القوات الأوكرانية وإحباط هجوم مضاد.



وأفادت الوزارة في نشرة استخباراتية يومية أمس بأن معارك عنيفة تدور بالقرب من بلدتي سيفرسك وباخموت الواقعتين شمال مدينة دونيتسك التي تحتلها روسيا.



في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات من وحدات المظلات تمكنت من التصدي لمحاولة اختراق من قبل الجيش الأوكراني للجبهة في اتجاه «نيكولاييف-كريفوي روج»، ما أسفر عن مقتل 20 جنديا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية.



وأضافت أن قوات كييف حاولت اختراق الجبهة في اتجاه «نيكولاييف- كريفوي روج»، وساندتها في ذلك وحدات المشاة الآلية المسلحة بالعربات القتالية، لكن عناصر وحدات المظلات تمكنت من التصدي لها ومنعها من التقدم.



وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفقا لشروط معينة.



واوضح مدفيديف في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» امس ان بلاده لن توقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا حتى لو تخلت كييف رسميا عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، مشيرا إلى أن هذا الامر «حيوي الآن، لكنه بالفعل غير كاف من أجل إحلال السلام»، مشددا على مواصلة روسيا حملتها العسكرية حتى تتحقق أهدافها.

في هذه الاثناء، تبادلت موسكو وكييف اتهامات جديدة امس بقصف محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية الواقعة تحت سيطرة روسيا، والتي أثارت قلقا دوليا خشية أن يتسبب القتال في المنطقة في كارثة.



وقالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية «إنرغواتوم» إن القوات الروسية قصفت مجددا أراضي مجمع المحطة، وفي المقابل، اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المجمع المحطة ثلاث مرات مؤخرا.



وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيان» تم إطلاق 17 قذيفة في المجمل سقطت أربع منها على سطح المبنى الخاص رقم 1 حيث يتم تخزين 168 مجموعة من الوقود النووي لشركة ويستنجهاوس الأميركية.



وأفادت الوزارة بأن عشر قذائف انفجرت بالقرب من منشأة تخزين قديمة للوقود النووي المستهلك وثلاث قذائف أخرى بالقرب من مبنى يضم مخزنا جديدا للوقود النووي، مشيرة الى ان مستوى الإشعاع في المحطة لايزال طبيعيا.