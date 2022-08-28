القاهر - هناء السيد



تشارك فوزية العلي من المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب في الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، وتحت شعار «واقع ملهم، مستقبل مستدام»، وتقدم إذاعة الشارقة ضمن برامجها للاحتفال بالمناسبة، برنامجا إذاعيا خاصا يضم العديد من الفقرات التي تسلط الضوء على الدور الكبير والريادي والملهم للمرأة الإماراتية في مسيرة البناء والتقدم والعطاء في الدولة، في شتى الحقول والقطاعات.



ويبث البرنامج على الهواء مباشرة، حيث يستعرض دور المرأة الإماراتية في تطور وبناء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد حتى الوقت الحاضر.



ويشارك في مداخلات البرنامج نخبة من الفعاليات النسوية التي تتضمن قيادات من مختلف المؤسسات المحلية والخليجية والعربية، إضافة إلى أسماء لامعة في مجالات إبداعية مختلفة ومنها الأدب والشعر والفنون والثقافة والرياضة، كما تشترك فيه مجموعة من النسوة الرائدات اللواتي قدمن جهودا استثنائية حتى أصبحن رمزا ملهما للأجيال في العطاء والتميز.



وسيستضيف البرنامج من الإمارات كلا من: رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام د.أحمد بن محمد الجروان، ومستشارة للشباب وسفيرة للهوية الوطنية الإماراتية ورئيسة رابطة التواصل الاجتماعي سهيلة الوالي، وعضوة مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس إدارة نادي الثقة - فرع الفتيات كلثم المطروشي.



ومن الكويت يستضيف البرنامج فوزية العلي من المجلس الوطني للفنون والثقافة والآداب في الكويت.



ومن سلطنة عمان عضوة المجلس البلدي في محافظة الظاهرة الشيخة عائشة سالم راشد البلوشي، وعضوة مجلس إدارة غرفة الظاهرة رئيسة لجنة صاحبات الأعمال، ورئيسة لجنة تنظيم سوق العمل ميمونة بنت عبدالله بن سليمان المجرفية.



ومن مصر: خبير الاتصال السياسي وأستاذ الإعلام السياسي في جامعة القاهرة د.حسام فاروق، وعضوة مجلس الشورى المصري وأستاذة العلاقات الدولية د.سماء سليمان.



أما من المملكة الأردنية الهاشمية فيستضيف البرنامج الأستاذ الزائر في جامعة الشارقة وزير الثقافة السابق د.صلاح الجرار، وكاتبة القصة القصيرة والمقال الصحافي وزيرة الثقافة السابقة بسمة النسور، ومن البحرين حنان الخياط، وهي عضوة في جمعية الرفاع النسائية الثقافية الخيرية وعضوة سابقة في الاتحاد النسائي البحريني.