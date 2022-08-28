أحمد مغربي



في الوقت الذي طلبت مؤسسة البترول الكويتية من الشركات النفطية تزويدها بالشواغر النفطية، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن المؤسسة تترقب الكشف عن إعلان توظيف لحديثي التخرج وذوي الخبرة للمهندسين والإداريين في القريب العاجل، حيث يصل عدد الشواغر في القطاع النفطي إلى أكثر من 800 وظيفة شاغرة.

وقالت المصادر إن بعض الشركات النفطية لا توجد بها شواغر وظيفية، وذلك بعد تخفيض الميزانية السنوية للعام المالي الحالي 2022/2023، وستلجأ الى دمج إعلانات التوظيف مع شركات أخرى.



وترقبت المصادر أن يتم حسم إعلانات التوظيف خلال الأسابيع المقبلة.