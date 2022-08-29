الصقر: النتائج تبرهن على نجاح إستراتيجية التوسع الإقليمية بدعم أرباح المجموعة وتقليل المخاطر

فردان: نخطو بثبات نحو تعزيز مكانتنا داخل البحرين وتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة لعملائنا



حقق بنك الكويت الوطني ـ البحرين أرباحا صافية بلغت 54.84 مليون دينار بحريني (ما يعادل 44.68 مليون دينار كويتي) بالنصف الأول من 2022، مقارنة بـ 60.24 مليون دينار بحريني (ما يعادل 48.18 مليون دينار كويتي) في نفس الفترة من 2021.



وبلغت الموجودات الإجمالية للبنك 7.05 مليارات دينار بحريني بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 7.13 مليارات دينار بحريني بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفعت حقوق المساهمين 10% لتبلغ 1.004 مليون دينار بحريني، وارتفعت ودائع العملاء 68% لتبلغ 3.08 مليارات دينار بحريني، مقارنة بـ 1.83 مليار دينار بحريني بالفترة نفسها من 2021.



وفي سياق تعليقه على النتائج، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني ـ البحرين أرباحا جيدة بالنصف الأول من 2022 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تواجه البيئة التشغيلية بفعل المخاوف الاقتصادية العالمية الناجمـــة عــن الاضطرابات الجيوسياسية، وارتفاع مستويات التضخم».



وأكــــد الصقــــــر أن الاستثمارات الاستراتيجية التي قامت بها المجموعة في السنوات الأخيرة في المجالات الرئيسية الداعمة للنمو جنبا إلى جنب مع أداء العمليات الدولية كان له دور كبير في دعم أرباح المجموعة وتقليل نسبة المخاطر.



وأشار إلى أن مجموعة بنك الكويت الوطني تتمتع بميزة فريدة تتمثل في الانتشار الجغرافي الواسع لعملياتها وقدرتها على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد، حيث يوفر هذا التنوع درجة كبيرة من المرونة لأرباح المجموعة ويمنح أعمالها ميزة تنافسية قوية».



وأكد الصقر أن الوطني ـ البحرين يواصل مسيرة ترسيخ موقعه في السوق البحريني، والذي يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية.



وشدد الصقر على أن مجموعة الوطني ستواصل تعزيز قوتها التنافسية واقتناص الفرص في أسواقها الدولية لضمان تأكيد ريادتها إقليميا إلى جانب الاستمرار في تنفيذ استراتيجية البنك التي تركز على العملاء لضمان تعزيز النمو المستقبلي».



من جهته، قال مدير عام بنك الكويت الوطني- البحرين علي فردان: «جاءت نتائج البنك في النصف الأول من العام 2022 جيدة رغم التحديات التي واجهت القطاع المصرفي وذلك بفضل مواصلة الاعتماد على الاستراتيجية الواضحة والرؤية السليمة لمجموعة بنك الكويت الوطني بالتركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية».



وأشار إلى أن البنك يخطو بثبات نحو تعزيز مكانته داخل مملكة البحرين وذلك عبر تقديم الخدمات المصرفية والمالية عالية الجودة لعملائه من الأفراد والمؤسسات، موضحا أن البنك يتمتع بإمكانيات هائلة لتحقيق المزيد من النمو مستقبلا في السوق البحرينية.



وأكد الفردان أن البيئة التشغيلية في البحرين خلال الأشهر الستة الأولى من العام أظهرت مزيدا من إشارات الانتعاش بفضل الجهود الدؤوبة لدعم الاقتصاد، وهو ما من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لمناخ الأعمال، ويمنح زخما إضافيا لأداء النشاط الاقتصادي.



وأشاد فردان بجهود مصرف البحرين المركزي بشكل خاص والجهات الحكومية بشكل عام التي دعمت أداء البنك والقطاع المصرفي عموما في البحرين، مؤكدا في الوقت ذاته أن دعم مجموعة بنك الكويت الوطني للبنك في البحرين من خلال شبكة فروعها الإقليمية والعالمية الأوسع انتشارا، قد ساهم بشكل واضح في تعزيز نشاط البنك في السوق البحرينية، مستفيدا من تصنيفاته الائتمانية المرتفعة وشبكة علاقاته الواسعة وسمعته الرائدة كأحد أفضل البنوك على مستوى الشرق الأوسط وأحد أكثر البنوك أمانا على مستوى العالم.