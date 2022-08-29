ارتدت العملة الرقمية المشفرة بيتكوين إلى ما فوق 20 ألف دولار، خلال تعاملات الأمس، وذلك على الرغم من تسجيلها خسائر في آخر 24 ساعة، حيث هبطت العملة الرقمية بنحو 60%، عن أعلى مستوى بلغته خلال هذا العام.



وفي أحدث تداول لها، نزلت «بيتكوين»، العملة المشفرة الأكبر والأكثر شهرة في العالم، 0.96%، إلى 20016 دولارا خلال تعاملات الأمس، فيما انخفضت بنحو 58.7%، عن أعلى مستوى لها هذا العام البالغ 48234 دولارا والذي سجلته في 28 مارس، بحسب «رويترز».



وفي غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، ثاني أكبر العملات المشفرة، 1.09%، إلى 1488 دولارا، يأتي انخفاض بيتكوين بعد يوم ضعيف للعملة يوم الجمعة الماضي، إذ نزلت مع تراجع وول ستريت وإغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بانخفاض أكثر من 3%.