الشطي لـ «الأنباء»: استقبال المرشحين لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل



ندوات المرشحين تبحث عن قضايا تجذب الناخبين في ظل القرارات الإصلاحية

صدور مرسوم الدعوة لانتخاب اعضاء مجلس الامة الخميس 29 سبتمبر

الشطي ل الانباء : استقبال المرشحين اعتباراً من غدٍ الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية

صدور مرسوم الدعوة إلى الانتخابات يعمل به من اليوم .. والتصويت 29 سبتمبر

الأنباء تنشر مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2022/

أسماء المخافر الخمس التي تستقبل طلبات الترشح غدا وفقا للمادة 20 من قانون الانتخاب

مريم بندق

صدر أمس مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع. وقال مدير عام إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي لـ «الأنباء» ان استقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات سيتم اعتبارا من اليوم ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل، وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات الكائن بمنطقة الشويخ السكنية - ق 2 - قرب الجمعية التعاونية.

وحسب مصادر مطلعة سيتم تحصيل تأمين مقابل التسجيل للترشح كاش او بـ «كي نت».

وذكرت ان 5 مخافر تبدأ في استقبال طلبات المرشحين قبيل التسجيل في إدارة شؤون الانتخابات، وتشمل مخفر الدعية للدائرة الأولى، ومخفر الشامية للدائرة الثانية، ومخفر كيفان للدائرة الثالثة، ومخفر العمرية للدائرة الرابعة، ومخفر العدان للدائرة الخامسة.

وتقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري باستقالته من الحكومة للترشح لانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الأولى.

وعلى الصعيد الحكومي، يرأس رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف اليوم الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث يصدر المجلس بعض مشاريع مراسيم بتعيينات لا تحتمل التأخير، منها مشروع مرسوم تعيين النائب العام.

ولفتت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إلى ان الجميع بانتظار ندوات المرشحين الذين يبحثون عن قضايا تجذب الناخبين خصوصا بعد القرارات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخميس 29 سبتمبر المقبل

صدر أمس الأحد مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة وحدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع. وفيما يلي نص المرسوم:

«مجلس الوزراء مرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة»

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية - وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له - وعلى القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم رقم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة - وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة - وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي:

مادة أولى: يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 29 سبتمبر 2022 م.

مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد نواف الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 1 صفر 1444 هـ الموافق: 28 أغسطس 2022م.

الشطي: استقبال المرشحين اعتباراً من غدٍ الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية

أعلن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية العقيد حقوقي صلاح الشطي لـ"الأنباء"، انه سيتم استقبال المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات اعتبارا من يوم غد الاثنين، حسب نص المادة 20 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، وذلك لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل، وذلك بمقر إدارة شؤون الانتخابات الكائن بمنطقة الشويخ السكنيه ق 2 قرب الجمعية التعاونية.

مدير شؤون الانتخابات: استقبال طلبات الترشح بدءاً من اليوم حتى الأربعاء ٧ سبتمبر المقبل

«الداخلية» تحدد شروط الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2022

أصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا بشأن الترشيح لعضوية مجلس الأمة 2022، وفتح الباب أمام الراغبين في الترشح.



وجاء فيه ما يلي:



وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وبناء على المرسوم رقم (147 لسنة 2022) بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1598) الصادر يوم الأحد الموافق 28/08/2022، يفتح باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 29/08/2022 ولمدة (10 أيام متتالية) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاربعاء الموافق 07/09/2022. ويسر وزارة الداخلية أن توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة - من الناخبين الكرام مراعاة التالي:



أولا: شروط الترشيح



يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه أن تتوافر فيه الشروط التالية:



1 - أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون.



2 - أن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.



3 - ألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.



4 - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.



5 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:



أ - الذات الإلهية.



ب - الأنبياء.



ج - الذات الأميرية.



ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه



1 - يـتـقـدم طـالـب الترشيح إلى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذي أعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وعدد (2) صورة شخصية.



2 - يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه.



3 - يدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون دينارا عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويحصل على إيصال بالسداد.



4 - يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.



ثالثا: كيفية التنازل عن الترشيح



للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.



رابعا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات الآتية:



1 - متولو الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.



2 - الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم.



3 - رؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.



وعليه يجب مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.



خامسا: إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش أو الشرطة، فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح، والله ولي التوفيق.



من جانبه، أكد مدير إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية العقيد حقوقي د.أحمد الهاجري استعداد الإدارة لاستقبال طلبات الترشح ولمدة عشرة أيام متتالية بما فيها العطل الرسمية تبدأ اليوم الاثنين حتى الأربعاء 7 سبتمبر المقبل.



وقال الهاجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) امس الأحد إن استقبال طلبات الترشح سيكون أثناء ساعات الدوام الرسمي للادارة من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا. وأوضح أنه يشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا لقانون الانتخاب وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية وأن يجيد قراءة وكتابة اللغة العربية.



وأضاف أن من شروط الترشح أيضا ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، لافتا إلى أنه يحرم من الترشح كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية.



ودعا كل من يريد الترشح الى التوجه لإدارة شؤون الانتخابات حتى يتولى بنفسه كتابة البيانات المطلوبة الخاصة بالترشيح والتوقيع عليها مصطحبا معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية وصورتين شخصيتين، اضافة الى دفع مبلغ تأمين قيمته 50 دينارا كويتيا (نحو 160 دولارا أميركيا) يتم سداده نقدا أو من خلال الدفع الإلكتروني (كي.نت). وأفاد الهاجري بأنه بعد انتهاء المترشح من تقديم طلب الترشح لدى إدارة شؤون الانتخابات يتوجه أثناء ساعات الدوام الرسمي إلى مخفر الشرطة الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التي يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب إليه، مبينا أنه إن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه ملغى.



وأشار إلى تحديد خمسة مخافر لتقديم طلبات الترشيح وهي (الدائرة الأولى مخفر الدعية - الدائرة الثانية مخفر الشامية - الدائرة الثالثة مخفر كيفان - الدائرة الرابعة مخفر العمرية - الدائرة الخامسة مخفر العدان). ولفت إلى تجهيز إدارة شؤون الانتخابات قاعة خارجية بمحاذاة المبنى مزودة بكافة الخدمات اللوجستية للإعلاميين الذين سيقومون بتغطية تصريحات وكلمات المرشحين والمرشحات خلال فترة فتح باب الترشح مع ضرورة التنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية.



وأوضح أن للمرشح الحق في التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الذي قدم فيه الطلب أثناء فترة الدوام الرسمي في موعد أقصاه 22 سبتمبر المقبل (قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل).



وعن آلية شطب المرشحين، قال الهاجري إن هناك لجنة ستشكل من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد برئاسة أحد رجال السلطة القضائية وتضم في عضويتها إدارة الفتوى والتشريع وقطاعات مختلفة من وزارة الداخلية.

صدور مرسوم الدعوة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الخميس 29 سبتمبر المقبل

صدر اليوم الأحد مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الامة وحُدّد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع.. وفيما يلي نص المرسوم:

مادة أولى:

يدعى الناخبون لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في يوم الخميس 3 ربيع الأول 1444 ه الموافق 29 سبتمبر 2022 م.

مادة ثانية:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق يوم الاربعاء 17 أغسطس الجاري على مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ويقضي مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بأن تضاف منطقة (أنجفة) إلى الدائرة الأولى في حين تضاف للدائرة الثانية مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية "الشويخ" - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).

وتضاف إلى الدائرة الرابعة مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر - تيماء - الواحة) في حين تضاف إلى الدائرة الخامسة مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).

وكان صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) مشروع مرسوم بقانون (ضرورة) بشأن اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية.

فتح باب تسجيل المرشحين يوم غدٍ الاثنين حتى 7 سبتمبر المقبل

بموجب مرسوم الدعوة إلى الانتخابات سيفتح باب تسجيل المرشحين اعتبارا من يوم غد الاثنين 29 أغسطس حتى 7 سبتمبر.

"التواصل الحكومي": "شؤون الانتخابات " تستقبل الراغبين في الترشح يوم غدٍ ولمدة 10 أيام

أعلن مركز التواصل الحكومي استقبال إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل الرسمية.

وأشار الحساب الرسمي للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد، إلى مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الذي حدد الخميس 29 سبتمبر المقبل موعدا للاقتراع.