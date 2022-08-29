مفرح الشمري

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بعدما نوهت «الأنباء» عن الخطأ الإملائي لكلمة «الاقتصاد» وكتابتها بالهمزة المفتوحة «الأقتصاد» في برنامج «العالم هذا الصباح» في عددها الصادر الأربعاء الماضي، بادرت أسرة البرنامج بإصلاح الخطأ الإملائي بحذف الهمزة المفتوحة وهذا إن دل فإنه يدل على تفهم أسرة البرنامج لما نوهت إليه «الأنباء» التي لا تسعى للسبق الصحافي في مثل هذه الأمور ولكن لغيرتها على تلفزيون الدولة الرسمي ان تحدث به مثل هذه الأخطاء الإملائية التي لا تحدث في قنوات هواة، وهذا التنويه لم يستفد منه أسرة البرنامج بينما استفادت منه برامج أخرى تلفزيونية راجعت «كادراتها» وخصوصا المباشرة منها، تفاديا لأي أخطاء في الكتابة، وذلك بعد أن وصلت إليهم تعليمات بعدم تكرار مثل هذه الأخطاء الإملائية في التلفزيون الرسمي ونحن مقبلون على انتخابات مجلس الأمة 2022.



فشكرا لأسرة برنامج «العالم هذا الصباح» على هذه الاستجابة لتصحيح الخطأ الإملائي وهو بمنزلة رد على كل من رأى الأمر عاديا ولا يحتاج إلى أي تنويه أو إثارة في الجريدة لأنهم يرون كتابة الكلمة ليس مهما والمهم المعنى، وللأسف ان يكون أصحاب مثل هذا الرأي يعملون في الإعلام!



وأتمنى من المسؤولين في وزارة الإعلام فصل برنامج «العالم هذا الصباح» عن برنامج «صباح الخير يا كويت»، لأن الأول يتبع «قطاع الأخبار والبرامج السياسية»، والثاني يتبع «قطاع التلفزيون» ومزجهما يظهر برنامج «العالم هذا الصباح» كفقرة من فقرات برنامج «صباح الخير يا كويت» مع انه برنامج قائم بذاته وله فريق عمل متكامل.. فلماذا هذا المزج الذي يشتت المشاهدين؟!