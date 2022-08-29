عبدالحميد الخطيب



أخيرا كشف «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد عن المفاجأة التي شوق جمهوره اليها منذ أيام عندما نشر صورة له على حسابه في «انستغرام» وكتب عليها: «الرويشد 2022.. قريبا»، حيث أعلن أبو خالد الساعات القليلة الماضية عن طرح ليس أغنية «سينغل» واحدة بل طرح اغنيتين جديدتين تعاون خلالهما مع الشاعر القدير عبداللطيف البناي والشاعر على مساعد ومن ألحان الرويشد نفسه.



الأغنية الأولى بعنوان «ارجع»، كلمات عبداللطيف البناي، ألحان عبدالله الرويشد، توزيع محمد علي، وتقول كلماتها: «ارجع ارجع مثل ما جيت ارجع.. لا العين توسع لك مثل الأول.. ولا الأذن تسمع ارجع.. وشله جاي؟.. جاي تعرف شالحكاية.. وشله جاي؟.. حد يجي بعد النهاية.. وشله جاي؟ وشله جاي؟.. بعد ما فتت قلبي مثل حبات الرمال.. ما بقى لك خط رجعة.. لا وسيلة ولا مجال.. ارجع ارجع مثل ماجيت ارجع.. تدري من انت بحياتي؟.. غلطة عوده وما اكررها محال.. تدري من انت بحياتي؟.. غيمة سوده وزالها ريح الشمال».



والأغنية الثانية هي «أعترف لك»، كلمات علي مساعد، ألحان عبدالله الرويشد، توزيع يحيى الموجي، ويشدو ابوخالد فيها: «اعترف لك.. أشعر اني طفل محتاج لحنان.. وانك اطهر قلب في هذا الزمان.. ماكسر ظهري بزماني الا حبك.. الا أوهام الاماني الا قربك.. انهزمت وجيت لك كللي كسير.. ليش تكسرني وأنا ناقص كسر.. اعتذر لك والخطا مني كبير.. ما بقى للعذر في وجهي عذر.. السعادة عمرها دايم قصير.. وانت اجمل عمر حبيته عمر.. أي جهات الأرض تاخذني وأطير.. وأنا اشوف الكون بعيوني شبر».



الجدير بالذكر ان «سفير الأغنية الخليجية» الفنان القدير عبدالله الرويشد أحيا يوليو الماضي حفلا جماهيريا حاشد في قاعة «أرينا» بمجمع «360» من تنظيم شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات، وقدم أبو خالد خلال الحفل أغنية «ارجع» لأول مرة، كما شدا بباقة من اجمل أغنياته، مثل «لا تلومونا» و«لي حسيت» و«تصور» و«صدقيني» و«لمني بشوق» وسط تفاعل كبير من الحضور.