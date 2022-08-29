تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية وبالتعاون مع سفارة الإمارات لدى پولندا والاتحاد النسائي العام، نظمت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى الكويت جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية.. إنجازات التمكين والريادة».



بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية من السفير الاماراتي د.مطر حامد النيادي، أشار فيها الى دور المرأة الاماراتية وأنها شريك أساسي في مسيرة التنمية الشاملة لدولة الامارات خلال الخمسين عاما الماضية في مختلف مجالات الحياة المدنية والعسكرية والأدبية والعلمية والفنية والرياضية. وقال السفير النيادي إن المرأة الاماراتية تبوأت مناصب قيادية مختلفة في الدولة استطاعت من خلالها تحقيق العديد من الإنجازات على كافة المستويات المحلية والاقليمية والدولية.



بدورها، اعربت سفيرة الامارات لدى پولندا د.إيمان السلامي عن فخرها واعتزازها بالانجازات الكبيرة التي حققتها المرأة في الامارات، مشيدة في الوقت ذاته بالفخر لنيل ثقة القيادة في تعيينها رئيس بعثة.



من جانبها، تحدثت مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد الاماراتي النسائي العام أحلام اللمكي عن الدعم الكبير لأم الامارات صاحبة السمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة الاماراتية ورؤية سموها لتمكين المرأة في ظل خطة عمل واستراتيجية طموحة ساهمت في تحقيق المرأة لهذه الانجازات الكبيرة.



اما الاستاذة في كلية التربية - جامعة الكويت والنائب السابقة في مجلس الامة د.سلوى الجسار فقد تحدثت عن التجربة الاماراتية التي يمكن الاستفادة منها في المنطقة لتمكين المرأة اكثر في مختلف جوانب الحياه لتسهم أكثر في مسيرة التنمية.



وتطرقت د.سلوى لمسيرة تمكين المرأة الكويتية عبر التاريخ وتجربتها كنائب في مجلس الأمة الكويتي.



كما شاركت في الندوة السفيرة أمل الحمد من المعهد العربي للتنمية، والاعلامي المتميز ثامر الدخيل اللذين اشارا الى انجازات المرأة الاماراتية وانها قطعت قفزات كبيرة في طريق التمكين من خلال الممكنات الحكومية التي اطلقتها الدولة ورعاية ومتابعة الحكومة لها.



واضافت السفيرة امل ان انجازات ومراحل تمكين المرأة الاماراتية يمثل مثالا واضحا وجليا للاصوات الناشزة في العالم التي تحاول ان تقلل من دور المرأة في مسيرة التنمية بالمنطقة.



واختتم المشاركون في الندوة بالتأكيد على أن نجاح المرأة لا يؤثر على التمسك بالقيم التي نشأنا عليها او استمرار رعايتها لأسرتها باعتبارها نواة المجتمع مع أهمية الاستمرار في النهل من العلوم الحديثة.