استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



من جانب آخر، تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس رسالة خطية موجهة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة تتعلق بالعلاقات التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقام بتسليم الرسالة لسموه المبعوث الشخصي لرئيس دولة فلسطين الشقيقة ياسر محمود عباس وبحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.



وقد حضر المقابلة كبار المسؤولين بالديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد والوفد الفلسطيني المرافق.