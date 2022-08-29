سلم سفير الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف نسخة من أوراق اعتماده سفيرا للكويت لوزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الحجرف أكد خلال اللقاء موقف الكويت الثابت والداعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ووقوفها إلى جانب وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.



وشدد الحجرف على دعم الكويت للجهود الإقليمية والدولية التي تبذل لتحقيق السلام العادل والشامل وإنهاء الحرب في اليمن، معربا عن سعادته بتمثيل الكويت لدى اليمن وذلك لما يحظى به اليمن من مكانة واهتمام عال من القيادة الكويتية.



من جانبه، رحب بن مبارك بسفير الكويت واستعرض معه العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.



وأعرب عن تمنياته للسفير الحجرف بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه بما يوثق العلاقات ويدفع بها إلى آفاق أرحب، مؤكدا حرص وزارته على تقديم جميع التسهيلات اللازمة له للقيام بمهامه.