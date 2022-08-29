يحيى حميدان



اعتبر مدرب فريق خيطان هاني الصقر أن الفوز على حامل لقب الدوري الممتاز الكويت برباعية نظيفة وديا أول من أمس يعطي انطباعا جيدا عن فوائد المعسكر التدريبي الذي أقيم في القاهرة لمدة أسبوعين.



وأضاف الصقر لـ «الأنباء» أن اللاعبين أدوا المطلوب منهم أمام فريق صعب شارك بمعظم عناصره المعروفة وبالتالي كانت الفائدة مضاعفة لنا قبل لقاء برقان يوم 6 الشهر المقبل في الجولة الثانية من دوري «زين» للدرجة الأولى.



وبين الصقر أن المباراة الأولى في الموسم لأي فريق دائما ما تكون صعبة ولها طابع خاص، وبالتالي علينا العمل بجدية لحصد النقاط الثلاث.



وذكر أن خروج العديد من اللاعبين عن خيطان هو بالتأكيد أمر مؤثر كون عدد اللاعبين المميزين محدود في النادي ولكن «الخبر بالموجودين» وباستطاعتنا العمل وتحقيق النتائج المميزة.



وكان خيطان قد خاض مباراة تجريبية أخرى أمام النصر وانتهت بخسارته 0-4 الجمعة الماضي.



ووافق الجهاز الفني لخيطان على التوقيع مع اللاعبين أحمد عمار ومحمد درويش لضمهم لقائمة الفريق لدى اتحاد الكرة بعدما قدما مستويات مميزة خلال فترة التجربة.