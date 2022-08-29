عبدالعزيز جاسم - هادي العنزي



أكد مدرب كاظمة الصربي زيلكو ماركوف بعد الفوز على الفحيحيل 3-1 في انطلاق مباريات الفريقين في دوري زين الممتاز أن الخبرة لعبت دورا كبيرا في تحقيق «البرتقالي» للانتصار، مشيرا إلى أن فريقه يمتلك مزيجا بين لاعبي الخبرة والشباب ما يمنحه أفضلية عن باقي المنافسين، مشيدا بأداء المنافس الذي ظهر بمستوى جيد.



وأضاف: «قمت بإجراء 5 تبديلات للوقوف على مستوى اللاعبين من بينهم شبيب الخالدي العائد من الإصابة والذي تمكن من تسجيل الهدف الثالث»، لافتا إلى أن معاناة الفريق من التراجع البدني بسبب عدم اكتمال الصفوف خلال فترة الإعداد.



من جهته، هنأ مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل فراس الخطيب كاظمة بالفوز، مضيفا ان النتيجة غير عادلة، ولكن كحال الرياضة دائما أن النتائج تأتي لأسباب عدة من بينها فريق يخطئ وآخر يستفيد من تلك الأخطاء، وقد سجل كاظمة هدفين من أخطاء، ومن بعدها غير طريقة لعبه، وأخذ يعتمد على الهجمات المرتدة، وقد حاولنا العودة للمباراة على مدار الشوطين، ولكن لم نستطع.



وشدد الخطيب على أن فريقه مطالب بالعمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة، موضحا: «علينا العمل بجد لتصحيح الأخطاء التي وقعنا بها، والعودة سريعا وبأفضل صورة ممكنة».