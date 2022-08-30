نظم الفريق الطبي بشركة البترول الوطنية الكويتية حملة تطعيم هي الثالثة من نوعها لتحصين موظفي الشركة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وقد تم ذلك بالتعاون مع مستشفى الأحمدي التابع لشركة نفط الكويت.



الحملة التي أقيمت في المبنى الرئيسي للشركة بمدينة الأحمدي وشملت موظفي عقود المقاولين، عكست حرص الشركة على تأمين سلامة العاملين فيها، وتقديم كل ما يلزم لضمان تمتعهم بصحة جيدة.



كما جاءت في سياق دعم الشركة لخطة الدولة الهادفة لاستكمال جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وبالتالي توفير الحماية للجميع من خطر هذا الفيروس، وتعزيز المناعة المجتمعية في مواجهته، وذلك من خلال تيسير الحصول على الجرعة التنشيطية الثالثة بمواقع العمل.



وسبق للشركة تنظيم حملتين للتطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة، حيث جرى خلالهما تطعيم أعداد كبيرة فاقت الـ10 آلاف موظف، فيما استهدفت هذه الحملة الموظفين الذين استكملوا جرعتين أساسيتين ومضى على تلقيهم لهما أكثر من 6 أشهر وأصبحوا بحاجة لجرعة تنشيطية ثالثة.