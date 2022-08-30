حنان عبد المعبود



أعلن رئيس وحدة المسالك البولية للأطفال في مستشفى «ابن سينا» د.عبد الناصر مناور السعيد عن أن وحدة المسالك البولية للأطفال أجرت العام الماضي 2021 نحو 657 عملية متنوعة، مبينا أن الوحدة أجرت هذه العمليات بنجاح كبير ولله الحمد.



جاء ذلك في تصريح صحافي أكد فيه د.السعيد أن هذه العمليات تنوعت ما بين 40 عملية كلى، و16 عملية زراعة حالب، و121 عملية مناظير، 379 عمليات «تشوهات خلقية للذكر»، تباينت وتنوعت ما بين إحليل سفلي، والذكر المدفون، و«المنحني»، ونحو 55 حالة خصية معلقة، و46 حالة أخرى، موضحا أنه تم إدخال تقنية حديثة في مستشفى ابن سينا لتنزيل الخصية المعلقة بالمناظير على مرحلتين، على أن تكون المدة الزمنية بين كل مرحلة منهما أسبوعين، وكانت نتائج هذه التقنية باهرة، حيث إنها تفوق العمليات الأخرى.



وأضاف أنه في السنوات الأخيرة تم تقديم عمليات جديدة بالمناظير للتشوهات الخلقية للكلى، وقد تم عمل نحو أكثر من 90 حالة في السنوات الثلاث الأخيرة، جميعها تكللت بالنجاح لجميع الأعمار.



وأشار السعيد إلى أن وحدة المسالك البولية في مستشفى ابن سينا من المراكز القليلة على مستوى العالم التي تجري عمليات مناظير كلى لسن أقل من 6 أشهر، فالقسم من الممكن أن يجري عمليات لعمر شهر أو شهرين، موضحا أن هذا النوع من عمليات المناظير للأعمار الصغيرة يكون دقيقا، وأغلب المراكز في العالم تلجأ إلى عمليات الفتح تحت عمر 6 أشهر، وهي طفرة تميز القسم عالميا.



ولفت إلى أن القسم شارك في أبحاث ودراسات على المستويين الإقليمي والدولي، وفي عدة مؤتمرات مختصة بعلم المسالك البولية، مبينا أن آخر دراسة نشرها القسم كانت عن الإحليل السفلي للأطفال، في يونيو الماضي هذا العام بالمؤتمر العالمي الأوروبي ببلجيكا، والذي لدينا به خبرة تصل إلى ألف حالة في السنوات العشر الماضية، جاءت نسبة النجاح بها نحو 97%، ونتائجها كانت باهرة.



ووجه السعيد نصائح إلى الأمهات والآباء: أولاها المسارعة إلى زيارة الطبيب فورا عند ظهور أي أعراض عند الطفل تدل على إصابة في المسالك البولية، واتباع تعليمات الطبيب عند التشخيص وتوصياته بكل دقة، والمحافظة على إعطاء الطفل كمية كافية من المياه، واختيار الملابس القطنية جيدة التهوية لأطفال.



وأضاف أن مستشفى ابن سينا يعمل جاهدا على تقديم أفضل الخدمات للمرضى عبر وحدة المسالك البولية للأطفال، من خلال تكثيف الأطباء الزائرين لتبادل الخبرات العالمية، والاطلاع على كل ما هو جديد تقنيا، وذلك بدعم كبير من وزارة الصحة، ووزير الصحة د.خالد السعيد، ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا، مشيرا إلى أن وحدة المسالك البولية للأطفال تطمح خلال هذا العام والسنوات المقبلة إلى إجراء عدد أكبر من عمليات المسالك البولية للأطفال.