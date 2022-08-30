ضمن مساعيها الدؤوبة لتشجيع ورعاية الشباب، اختتمت شركة الخطوط الجوية الكويتية برامجها للتدريب الصيفي بالتعاون والشراكة مع منظمة لوياك وبرنامج إنجاز، حيث قامت الشركة باستضافة عدد 44 متدربا ومتدربة من خريجي الجامعات والطلبة في مبادرة تعد استثنائية لمنحهم فرصة التدريب في مجال الطيران.



هذا، وأقامت الشركة حفل تكريم للمتدربين على جهودهم وأدائهم المتميز خلال فترة البرنامج التدريبي، حيث حضر حفل التكريم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالانابة المستشار فيصل الغريب، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي، والرئيس التنفيذي لبرنامج «انجاز» ليلى المطيري، وممثل منظمة «لوياك» سارة القلاف.



وفي هذا الصدد، رحب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة المستشار فيصل الغريب بالحضور والمتدربين قائلا: «يسعدنا اليوم أن تستضيف الخطوط الجوية الكويتية مواهب من الشباب والشابات، ويشرفنا بأن نكون راعيا ومشجعا لهم، الذين نضع عليهم الآمال والطموحات باعتبارهم عماد مستقبل كويتنا الحبيبة».