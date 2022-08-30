أعلنت الشركة التجارية العقارية عن افتتاح فرعي سيتي سنتر الجديدين في مجمعاتها تاتشر وجمان السكنية، حيث تم افتتاح المتجرين في الدور الأرضي من المجمعات.



وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية عبدالمطلب معرفي عن سعادته بافتتاح الافرع الجديدة لسيتي سنتر هايبر ماركت المميزة والتعاون المثمر معهم والذي يمثل شراكة استراتيجية بين الطرفين، وذلك بعد النجاح الكبير لافرع سيتي سنتر في الكويت.



وصرح رئيس مجلس إدارة سيتي سنتر هايبر ماركت ناصر الغانم بان سيتي سنتر تو جو يتميز بتجربة تسوق سلسة، تصميم راق، ويحمل أفضل العلامات التجارية لتوفير أقصى درجات الراحة للحياة. وعلى عكس المتاجر الأخرى، سيتم توفير منتجات طازجة، مثل المخبوزات بالاضافة الى علامات تجرية لمنتجات مستوردة الموجودة حصريا في متاجر سيتي سنتر تو جو.



وأضاف الغانم انه وقع الاختيار على الشركة التجارية العقارية كونها شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في الكويت، وهي شراكة وتعاون يهدف لتوفير أفضل تجربة للجميع.