يحيى حميدان



خسر منتخبنا الوطني لكرة الصالات مباراته التجريبية الثانية أمام المجر 3-4 في العاصمة (بودابســـت) ضمــــن استعـــــدادات «الأزرق» لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في الكويت بداية من 27 الشهر المقبل حتى 8 أكتوبر.

ولم يشارك في المباراة التجريبية الثانية أمام المجر كل من حمد العوضي وسلطان الماجد ويوسف الخليفة للإصابة.

وكان «الأزرق» قد خسر المباراة الأولى أيضا بنتيجة 1-2. ومن المقرر أن يغادر منتخبنا العاصمة المجرية إلى إسبانيا للدخول في معسكر تدريبي آخر هناك، يتخلله خوض بعض المباريات التجريبية.



إلى ذلك، قررت إدارة النادي العربي تجديد التعاقد مع المدرب الإسباني فيليكس فرناندو، ليستمر على رأس الإدارة الفنية لـ «الأخضر» لموسم آخر، كما وقعت الإدارة العرباوية مع البرتغالي لويس كاساكا ليكون مدربا للحراس واللياقة البدنية.



ونجحـت إدارة «الأخضر» في تجديد عقد المحترف الصربي ماركو بيرسيتش بعد ظهوره بمستوى مميز في الموسم الماضي.