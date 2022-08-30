محمد الجلاهمة



أقر وافد أوروبي تنكر في زي نسائي ووضع مكياجا كاملا وفشل في محاولة سرقة مجوهرات ثمينة، بأنه خطط لجريمته وحضر الى البلاد لتنفيذ جرائم مماثلة والعودة من حيث اتى.

وجاء توقيف الوافد عقب مطاردته على الأقدام من قبل موظفي وعمال في مجمع راق في الاحمدي.



وكانت عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا بضبط شخص اقدم على محاولة سرقة محل للذهب، وعلى الفور انتقل رجال امن الاحمدي وتم احكام السيطرة عليه، وبفتح تحقيق تبين ان الوافد دخل الى محل مجوهرات راق متنكرا في زي نسائي ووضع مكياجا متظاهرا بأنه بصدد الشراء الا ان موظفي المحل اكتشفوا انه يحاول التحايل وانه ليس انثى، وبعد اكتشاف امره قام بالهرب جريا على الاقدام الا ان محاولة الهروب فشلت، هذا ورجح مصدر امني ان يكون الاوروبي يعمل في شبكة دولية متخصصة في عمليات الاحتيال والتنكر.