أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان الإدارة العامة للطيران المدني ستطرح ممارسة تشغيل مطار الكويت الجديد (T2)، من قبل مشغل عالمي خلال الأسبوعين المقبلين. وقالت المصادر إن «الطيران المدني» طلبت طرح الممارسة المحدودة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة خلال الأسبوع الماضي والخاصة بتشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى الركاب الجديد وساحات الطائرات التابعة والإدارة المؤسسية للتشغيل والصيانة المركزية لنموذج مطار الكويت الدولي وكل مباني الركاب والمرافق التشغيلية والخدماتية التابعة. إلا ان هناك تعديلات تم تنفيذها على أوراق الممارسة لتتغير معها القيمة التقديرية للمشروع وعليه ستتم دعوة الشركات المؤهلة لتقديم عروضها الفنية والمالية وفقا للمتغيرات.



وتوقعت المصادر ان تبلغ قائمة المشغلين العالميين المدعوين للدخول في الممارسة إلى نحو 10 مشغلين. وأضافت أنه سيسند إليها مهام دراسة جميع مقدمي الخدمات، والعقود الموجودة بالمطارات، سواء خدمات أرضية أو مباني ركاب أو مشغلو الطيران، ووضع خطة ربط جميع مباني المطار (1 و2 و4 و5) بحيث تعمل المباني كافة كمنظومة واحدة، وكمطار واحد مترابط المرافق، ما يمكن القادم إلى أي مبنى الانتقال بسهولة الى المبنى الآخر، وذلك عبر الربط بنظام واحد يشغل المباني كافة.