أعلنت وزارة الخارجية أن الكويت تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيق.



ونوهت الوزارة في بيان لها أمس إلى دعوة الكويت لكافة الأطراف إلى ضبط النفس ونبذ العنف وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لبلدهم حفاظا على مكتسباته وحقنا لدماء شعبه الشقيق.



وشددت الوزارة على تضامن الكويت مع جمهورية العراق الشقيق حكومة وشعبا، وأملها أن يسود الأمن والاستقرار ربوعه.



هذا وقد أهابت سفارة الكويت في بغداد بالمواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر للعراق إلى تأجيل سفرهم نظرا للأوضاع التي يشهدها حاليا.



وحثت السفارة المواطنين المتواجدين حاليا في العراق على مغادرته والتواصل معها على هاتف الطوارئ رقم: 0096407802604123.