تبدأ الفنانة سلافة معمار التحضيرات الأولى لمسلسل جديد مأخوذ عن المسلسل التركي الشهير «الخائن»، على أن تسافر إلى تركيا خلال بداية الشهر المقبل لبدء تصوير العمل.



ومن الأسماء القريبة للقيام بدور البطولة أمامها، حسب موقع «نواعم»، قيس الشيخ نجيب ليؤدي دور الزوج الخائن ضمن الأحداث التي تدور حول الطبيبة «آسيا» التي تعيش حياة هادئة مع زوجها، حتى تكتشف أنه متزوج قبل عامين فتبدأ رحلة انتقامها منه.



على صعيد آخر، اعتذرت سلافة عن أكثر من عمل درامي خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل «زقاق الجن» لارتباطها بالعمل الجديد.