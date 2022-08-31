دمشق ـ هدى العبود



كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بك عن الصعوبات التي تتبع الانفصال الزوجي من تنظيم وفهم الشكل الجديد للحياة وصولا الى موازنة الأمور الحياتية الجديدة، مشيرة الى أنها لا تفتخر بحياة لا يوجد بها رجل، خصوصا ان المرأة بحاجة لوجود رجل بجانبها ولو كانت ناجحة ومستقلة ماديا.



وقالت في تصريحات صحافية انها عانت من اختيارها لأدوار بريئة في كثير من المسلسلات، مؤكدة عدم جرأة المخرجين ليروها بطريقة مختلفة وان كلا من المخرجين رشا شربتجي والمثنى صبح كانت لديهما الجرأة والنظرة المختلفة. وتحدثت عن نشأتها في بيئة مختلفة من حيث الدين بين والديها، فقالت كانت أمي تأخذني إلى الكنيسة وتخبرني أنني مسلمة لكنها كانت تقول لي هذا بيت الله يحق لكل انسان دخوله، لافتة الى توجه الدينين لمفهوم حب الناس واحترامهم وحب رب العالمين والخوف منه.