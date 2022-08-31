أعلن رامي مخلوف رجل الأعمال السوري وابن خال الرئيس بشار الأسد، تسلمه حكما قضائيا دون تحديد التهمة، مؤكدا أنه سيتلقى المزيد من الأحكام قريبا.



واعتبر مخلوف هذا الحكم «أول شهادة تقدير» لما وصفه بـ «الجهود الكبيرة» التي بذلها في سنوات الحرب، وقال في بيان على صفحته عبر «فيسبوك»: «فكان تكريمنا على شكل حكم قضائي صدر بحقنا يديننا ويجرمنا بأعمال لم نقم بها ومع جهات لا تربطنا بها أي علاقة قانونية موثقة ويمكن لأي قانوني الاطلاع على الملف لنوضح له دقة ما نقول.

وقد علمنا أن هناك أحكاما قضائية أخرى تهيأ وستصدر بحقنا».

وجريا على عادته منذ تفجر الخلافات الاقتصادية مع الحكومة وتجريده من هيمنته على قطاعات اقتصادية واسعة، وكان يرد عليها عبر صفحته، استشهد مخلوف بآيات من القرآن الكريم.

وقال «ألم تعلموا أن لا حاكم إلا الله ولا حكم إلا له؟ لذلك نحن بانتظار حكمه».



ولم يخل المنشور من تنبؤات جديدة، وقال فلنترقب «الأحداث الإلهية القادمة على مستوى منطقتنا والعالم بأسره، فأمور كثيرة ستتغير بإذن الله وباتت قريبة جدا (والله أعلم)».



ووضعت الحكومة السورية في منتصف 2020 الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف وعائلته، كما وضعت حارسين قضائيين على شركتيه «الشام القابضة» و«سيرتيل» للاتصالات، كما سحبت يده من استثمار الأسواق الحرة كافة.



وكانت «وثائق بنما» المسرّبة عن تحقيق صحافي استقصائي كشفت في تفاصيل عن تورط آل مخلوف، وفي مقدمتهم حافظ ورامي باستغلال الاقتصاد السوري عبر شركات وهمية وغسيل وتهريب أموال، ضمن قطاعات أبرزها البترول والاتصالات.