أعلنت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن مرسوما صدر بقبول عدد من طلاب كليات الطب ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة، وذلك بهدف رفد جهات القطاع الصحي العامة بالكوادر الطبية ووضع آلية قانونية تضمن دعم هذا القطاع.



وقالت «سانا» إن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2022 والذي ينص على قبول عدد من طلاب كليات الطب والمعاهد التقانية الطبية والصحية وكليات العلوم الصحية والتمريض، ومن حملة الإجازة في الطب كملتزمين بالخدمة لدى الجهات العامة المعنية بالقطاع الصحي وفق الشروط والضوابط المحددة في المرسوم.



ويعين الخريج المشمول بأحكام هذا المرسوم في إحدى الجهات المعنية بالقطاع الصحي من دون الحاجة إلى مسابقة، ويلتزم المقبول بخدمة الدولة مدة عشر سنوات، وتعد خدمة العلم من مدة الالتزام.



ونص المرسوم على قبول عدد معين من الطلاب في كليات الطب وفق الآتي: حملة شهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) في سنة القبول نفسها، أو من الطلاب الذين أنهوا السنة التحضيرية في الكليات الطبية، ويتم قبولهم وفق المفاضلة العامة.



وخريجي المعاهد التقانية الطبية والصحية في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على 10%، وذلك في السنة الثانية بكلية الطب.

وكذلك خريجو كليات العلوم الصحية والتمريض في سنة القبول نفسها بما لا يزيد على 10%، وذلك في السنة الثالثة بكلية الطب، وعلى أساس ترتيب معدل التخرج في الكلية.

وتلزم المادة الثانية من المرسوم الطلبة المقبولين، بدراسة الاختصاص الذي يحدده مجلس التعليم العالي بعد نيل الاجازة ولا يمنح المقبول بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي وثيقة حياة جامعية أو كشف علامات أو مصدقة تخرج أو شهادة أو أي وثيقة تدل على وضعه الدراسي إلا بعد انتهاء التزامه بالخدمة.



وفي تصريح نقلته صحيفة «الوطن» المقربة من الحكومة، بين وزير التعليم العالي أن للمرسوم أهمية كبيرة، وجاء نتيجة وجود معاناة القطاع الصحي من نقص الكوادر الطبية في مختلف الاختصاصات.