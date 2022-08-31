القاهرة - هالة عمران



أكد رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي، أن الدولة المصرية تضع مسألة توطين صناعة السيارات على قمة أولوياتها، وليس لديها خيارات أخرى غير الإسراع في إنجاز هذا الملف المهم الذي يحظى بجميع صور الدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن «استراتيجية تنمية صناعة السيارات» تضمنت حزمة من الحوافز التنافسية لأي مستثمر، ونحن منفتحون لمناقشة وتسهيل أي إجراءات في سبيل المضي قدما في تنفيذ هذه الاستراتيجية.



جاء ذلك خلال لقاء د.مصطفى مدبولي، امس بمدينة العلمين الجديدة، مع مسؤولي شركة «ستيلانتس» العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، لاستعراض الدراسات الخاصة بتوسع الأنشطة الصناعية للشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة.



وتابع مدبولي: حركة التطوير الجارية هنا في مدينة العلمين الجديدة تأتي بالتوازي مع أعمال تطوير البنية التحتية واللوجستية في منطقة شرق بورسعيد التي ستكون منطقة واعدة ومركزا إقليميا لتصنيع السيارات، حيث تستهدف الحكومة جذب كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع للاستثمار في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الوزراء موجها حديثه لمسؤولي الشركة: في الاجتماع المشترك الأخير بيننا، أبديتم استعدادا واضحا لتوسيع أعمالكم في مصر للاستفادة من الفرص الموجودة، وخلال هذه الفترة منذ ذلك الاجتماع وحتى اليوم قامت الحكومة المصرية بإطلاق «استراتيجية تنمية صناعة السيارات» في يونيو الماضي خلال زيارة لمنطقة شرق بورسعيد، كما تمت الموافقة على تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات الذي يتابع تنفيذ استراتيجية تنمية صناعة السيارات ضمن اختصاصاته.

الى ذلك، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء حول تجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية وقطع الأشجار النادرة بها.



وأوضح المركز، في بيان، أنه قام بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتجريف حديقة أنطونيادس بالإسكندرية أو قطع الأشجار النادرة بها.