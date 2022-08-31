أكد وزير التنمية المحلية هشام آمنة أن تجربة مصر في مجال اللامركزية والحوكمة المحلية ساهمت في توطين رؤية مصر 2030 على المستوى المحلي، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، والاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين، وتقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية، ودعم التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر في المحافظات مع إرساء نظام مركزي للحوكمة لتعزيز المساءلة والشفافية والمشاركة بين المؤسسات على المستويين المركزي والمحلي.



جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة والتي تضمنت استكمال جلسات عمل اللجان الفرعية الثلاث لهيئة مكتب اللجنة الثامنة للاتحاد الأفريقي في مجالات الخدمة العامة والإدارة، واللامركزية والحوكمة المحلية، والتنمية الحضرية والمستوطنات البشرية.



وقال آمنة إنه سيتم خلال عمل اللجنة الفرعية الخاصة باللامركزية والحوكمة المحلية استعراض أهم الممارسات والآليات لتجربة مصر في دعم اللامركزية للاسترشاد بها في تعزيز الحوكمة المحلية في دول قارتنا الأفريقية.



من جانبه، قال مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية هشام الهلباوي - خلال فعاليات اللجنة الفرعية للامركزية والحوكمة المحلية - إن الإجراءات التي قامت بها الوزارة للتطوير المؤسسي وبناء القدرات المحلية استهدفت تطوير منظومة التخطيط المحلي على مستوى المحافظات، واتباع نظام التخطيط التشاركي، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية من خلال نظم المعلومات الجغرافية، ووضع نظم لإدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية، والتوسع في إشراك القطاع الخاص في تنمية التكتلات الاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين خدمات التراخيص للأعمال مع تفعيل دور المحافظات في تشجيع الاستثمار، فضلا عن وضع منظومة للتقييم والمتابعة ومؤشرات الأداء قصيرة ومتوسطة الأجل.