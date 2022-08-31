نستبشر خيراً بالمجلس المقبل في أن يتعاون مع أهل الكويت ويتم الانتهاء من كل الأمور الشعبوية

المواطنون هم عيالكم وبينهم كبار السن والتقرب إليهم للاستماع لشكاواهم حالة إنسانية



عاطف رمضان



قام رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف بجولة مفاجئة لمقر المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة، حيث فوجئ المواطنون بتواجد سموه بجانبهم. واستدعى مدير المؤسسة السكنية لتدوين كافة ملاحظاتهم وشكاواهم لتسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم. وقد استمع سموه للمراجعين وتطرق خلال حديثه للمواطنين الى مجلس الامة المقبل قائلا: «نستبشر خيرا بمجلس الأمة المقبل، في ان يتعاون مع أهل الكويت، ويتم الانتهاء من كل الأمور الشعبوية».



وشدد سموه على ضرورة تسهيل أمور المراجعين، وقيام الموظفين بأداء المهام المطلوبة من زملائهم في حال كانوا في إجازة.



كما حث سموه مسؤولي «السكنية» على التواجد وسط المواطنين وعدم الجلوس في مكاتبهم والتقرب من المراجعين وان ينتهجوا نفس نهج سموه فيما يخص النزول الى الشارع والتقرب من المواطنين لحل مشاكلهم للقضاء على هذه المشكلات وان يحرصوا على التواصل معهم مرة او مرتين في الاسبوع على الاقل لمدة ربع ساعة. وخاطب النواف قياديي «السكنية»، قائلا: لو تسوون مثل ما أنا أسوي وتنزلون من مكاتبكم وتقعدون مع المراجعين كنتم حليتم مشاكل أهل الكويت.



ووجه حديثه للموظفين والمسؤولين في «السكنية» قائلا: هؤلاء المواطنون اذا تقربتم منهم واستمعتم الى ملاحظاتهم سوف يثنون عليكم، وذلك خدمة لأهل الكويت وعيالكم وكبار السن وهذه حالة انسانية.



وقال لهم حرفيا بعد أن طلب منه أحد المراجعين الضرب بيد من حديد: «جلست مع المراجعين ووجدت عندهم مليون مشكلة».



وقال مواطنون في حديثهم إلى سمو رئيس الوزراء: «الناس كلها راضية عن سموك وتدعو لك ولك أجر، وعساك على القوة والشعب الكويتي يدافع عنك».



ورد سموه على المواطنين قائلا: «وانا ادافع عن الكويت.. ما في غيري اللي ما يدافع عن الكويت؟».