استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس بمكتبه في الوزارة أمس سفير أوكرانيا لدى الكويت د.أوليكساندر بالانوتسا.



وفي بداية اللقاء رحب الفريق البرجس بالسفير بالانوتسا، مؤكدا عمق العلاقات بين الكويت وأوكرانيا الصديقة، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الكويت وأوكرانيا، لاسيما المتعلقة منها بالشأن الأمني.



من جانبه، أعرب السفير د.بالانوتسا عن شكره وتقديره لوكيل وزارة الداخلية على حسن الاستقبال، مثمنا ما تقوم به الكويت من جهود كبيرة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشيراً الى دورها المتميز انسانياً في كل ما تقدمه من مساعدات للدول التي تتعرض للازمات والكوارث الطبيعية وغيرها كالحروب والنزاعات. واشاد د. بالانوتسا بالديبلوماسية الكويتية وبمواقفها تجاه القضايا الدولية.



وفي ختام الزيارة قام الفريق البرجس بتقديم درع تذكارية للسفير الاوكراني تقديراً لجهودة في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.