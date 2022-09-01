القاهرة - محمد صلاح



في معظم الاحتفالات الفنية والعروض الخاصة لانطلاق الأفلام بدور العرض دائما ما تحرص معظم زوجات النجوم على التواجد بجوار أزواجهن لعدة أسباب، فمنهن من تعتبره نوعا من المساندة لزوجها، وأخرى للرد على شائعات انفصالهما، وأحيانا لإبعاد المعجبات.

«الأنباء» ترصد الظاهرة بالأسماء في السطور التالية:



نادرا ما تجد الفنان أحمد زاهر في مناسبة فنية أو اجتماعية بمفرده ودائما ما تصاحبه زوجته هدى زاهر وابنتاه ملك وليلى ولكن لا يعلم الكثيرون ان هدى هي مديرة أعمال زوجها وابنتيها ولا يتم أي اتفاق إلا من خلالها.



الثنائي الفني هنادي مهنا وزوجها أحمد خالد صالح دائما محل شائعات بخلافهما أو انفصالهما وكثير من الأقاويل، ولكنهما يفضلان دائما تجاهل هذه الشائعات ويكون الرد الأقوى بالتواجد معا في حالة رومانسية، وهما اكثر الأزواج في الوسط الفني ظهورا في الأفراح وأعياد الميلاد والعروض الخاصة.



بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني لا تترك له فرصة الظهور منفردا في حفلاته أو إحيائه لحفلات الزفاف وفى العروض الخاصة لأعماله السينمائية لعدة أسباب، منها الغيرة الشديدة عليه أو لنفي أخبار انفصالهما، وكثيرا ما يكون الظهور لترويج أعمالها الخاصة.



ولأول مرة تحرص نوران طلعت على مرافقة زوجها الفنان محمد إمام في العرض الخاص لفيلم «عمهم».

واعتبر الجميع انه ظهور نادر لها لأنها قليلا ما تظهر معه في فعاليات فنية أو اجتماعية.



يفضل الفنان كريم عبدالعزيز أن يبعد زوجته هايدي سرور عن الأضواء للتمتع بأكبر قدر من الخصوصية، ولكن منذ سنوات قليلة نجدها متأبطة ذراعيه في العروض الخاصة لأفلامه التي تحقق أعلى الإيرادات لإثبات انه لا صحة لشائعات انفصالهما.



لا يظهر الفنان خفيف الظل محمد ثروت في أي مكان أو برنامج تلفزيوني أو إذاعي إلا وزوجته منى جمال بجواره، ولا يترك ثروت فرصة إلا ويتحدث عن رفيقة كفاحه وحبه الوحيد.



زوجة الفنان هاني رمزي منى مهاب تلازمه في كل المناسبات الفنية في السنوات الأخيرة بعد أن كانت نادرة الظهور في الفعاليات الفنية.