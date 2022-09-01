القاهرة - محمد صلاح



نفت الفنانة غادة عادل شائعة ارتباطها عاطفيا، وأنها تعيش قصة حب مع أحد رجال الأعمال، وأعلنت بشكل قاطع أنها تعيش لعملها وأولادها الخمسة (مريم، عبدالله، حمزة، محمد، عزالدين) فقط، وأنها لا تفكر نهائيا في الحب أو الزواج، وأن أبناءها أصبحوا في مرحلة الشباب ويحتاجون مزيدا من الرعاية والجهد.



وقالت عادل إن انفصالها عن المخرج مجدي الهواري منذ 5 سنوات تقريبا كان قرارها، لإعادة ترتيب مشوارها الفني وتعويض الكثير مما فاتها.



والمعروف أن سبب طلاق غادة عادل كان تحكم وسيطرة طليقها المخرج والمنتج مجدي الهواري على كل كبيرة وصغيرة في أعمالها.