عبدالعزيز الفضلي

تجاوبت إدارة التعليم الخاص، متمثلة في مراقب الشؤون المالية حامد الشمري، مع ما نشرته «الأنباء» في عددها أمس بخصوص شكوى عدد من أولياء الأمور من بعض المدارس الخاصة التي تجبرهم على شراء الزي المدرسي من المدرسة نفسها وبقيمة 50 دينارا.



وقال الشمري في تصريح لـ «الأنباء» انه حسب النظم واللوائح المعمول بها فإنه لا يحق للمدارس الخاصة تحصيل أي رسوم أو مصاريف أخرى خلافا للرسوم الدراسية المعتمدة تحت أي مسمى ما لم تحصل على موافقة الوزارة المسبقة، مشددا على أنه لا يجوز أيضا إلزام الطلاب بشراء الكتب المدرسية أو الزي المدرسي أو إلزامهم بالاشتراك في الخدمات الإلكترونية أو خدمات النقل والمواصلات. وأضاف أنه غير مسموح للمدارس الخاصة بتحصيل أي رسوم إضافية نظير خدمات التحصيل الإلكتروني للرسوم الدراسية، ويترتب على مخالفة ذلك تطبيق الجزاءات المحددة.



وأوضح أنه تم التواصل وإبلاغ المدرسة التي اشتكى منها أولياء الأمور برفع أسعار الزي المدرسي وإجبارهم على الشراء منها، لافتا إلى أن المدرسة تراجعت عن هذا الأمر وتركت حرية الاختيار لولي الأمر.



وأكد الشمري: اننا لن نسمح لأي مدرسة بمخالفة النظم الصادرة من وزارة التربية، وعلينا جميعا تنفيذها، مشيرا إلى أنه من يخالف ذلك سيتم معه اتخاذ الإجراءات القانونية في حال تلقي شكوى في هذا الجانب.