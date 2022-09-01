اطلع وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف رابطة أعضاء هيئة التدريب في الكليات التطبيقية ووعد بالعمل على دراستها وتبنيها بما يتوافق مع النظم واللوائح.



جاء ذلك خلال لقاء للوزير المضف مع وفق الرابطة برئاسة فيصل الضاحي، وعضوية كل من نائب الرئيس خليل الشطي، وأمين الصندوق م.علي السهلي، وأمين السر محمد العازمي، وبحضور مدير عام هيئة «التطبيقي» د.جاسم الأنصاري، ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.حسن الفجام، ومدير الإدارة القانونية بالهيئة د.فهد الجمعة، وكان لقاء مثمرا تم خلاله عرض العديد من القضايا الملحة لأعضاء هيئة التدريب بالكليات.



وكان من أبرز القضايا التي طرحها وفد الرابطة خلال اللقاء موضوع بدل الشاشة نظرا لما تمثله من خطورة، وقد أبدى الوزير اهتماما بهذه القضية ووعد بدراستها، كما طرح وفد الرابطة قضية ترقيات أعضاء هيئة التدريب من حملة الدبلوم ووعد الوزير أيضا بتبني هذه القضية وإنصافهم من خلال التنسيق مع مجلس الخدمة المدنية.



وطالب الوفد بإقرار بدل نقدي 200 دينار لحملة الماجستير، 400 دينار لجملة الدكتوراه أسوة بمعلمي وزارتي التربية والأوقاف، وتعديل المؤهل العلمي في النظم المتكاملة، وقد وعد الوزير بدراسة هذه القضايا وإقرار ما يتوافق منها مع اللوائح والنظم المعمول بها.



وطرح وفد الرابطة أيضا خلال اللقاء قضية الساعات العملية الإكلينيكية (كلية التمريض) وسيتبنى هذا الأمر مدير عام الهيئة د.جاسم الأنصاري لدراسته وتقديم مذكرة تفصيلية بشأنه وتقديمها للوزير.



وثمنت الرابطة للوزير المضف حفاوة الاستقبال وسعة صدره واستماعه باهتمام بالغ لكافة القضايا التي طرحها الوفد، مؤكدا تفاؤلها بحل جميع القضايا العالقة في ظل وجود د.المضف على رأس وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وأنها تمد اياديها للتعاون في كل ما من شأنه الارتقاء بالعملية التعليمية والتدريبية ويحقق طموحات أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية.