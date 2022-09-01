اكدت مصادر رسمية عراقية عودة الهدوء في مدينة البصرة، بعد تقارير اعلامية عن وقوع اشتباكات بين فصائل مسلحة، بعد يوم واحد على انتهاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية إن "الأوضاع الميدانية في البصرة مسيطر عليها وهدوء تام يسود المدينة".

وكشفت أن التوتر في البصرة ناجم عن "جريمة قتل أدت أيضا إلى جريح" في وقت افادت قناة "الجزيرة" ان مسلحين اقدموا على قتل قيادي في فصيل "سرايا السلام" التابعة لزعين التيار الصدري رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كان متواجدا في احد مطاعم المدينة.وقالت خلية الاعلام إن القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

من جهته، أكد محافظ البصرة أسعد العيداني أن "الوضع في المحافظة مستقر وآمن"

وكانت وسائل اعلام ومواقع تواصل اجتماعي تداولت صورا لمسلحين واشتباكات سمع خلالها اصوات اطلاق نار، قالت انها دارت بين عناصر من "سرايا السلام " و "عصائب أهل الحق" المرتبطة بايران.