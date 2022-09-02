يبدو أن الفنان عبدالمجيد عبدالله قرر العودة مرة أخرى إلى إحياء حفل جديد في الكويت، حيث نشر لقطة فيديو مصورة عبر حسابه الشخصي في «انستغرام»، تظهر كيف يتفاعل معه الجمهور ويغني معه بحماس كبير، وعلق عليها قائلا: «توها تنزل دموعك.. ‏قريبا حفلة الكويت 2022».



وكان عبدالله قد أحيا منتصف يونيو الماضي ثلاث حفلات متتالية في الكويت بيعت كامل تذاكرها وحضرها جمهور كبير جدا تفاعل بشكل واسع معه ورددوا أغانيه في قاعة «الأرينا» بمجمع «360»، وقدم عبدالمجيد وقتها باقة من أجمل أغانيه، ومنها «أول حكايتنا» و«ما قدرت أصبر» و«الله ما اكبر غلاك» و«خير ان شالله» و«قله» و«ما كان هذا الحب» وغيرها.



وبعد انتهاء الحفلات الثلاث، نشر عبدالله صورة له في «انستغرام»، وعلق: «ثلاث ليالي مثل الحلم الجميل، عشتها معاكم حبايبي في الكويت، ما راح أنسى فيها محبتكم وفرحتي بلقائكم.. بوسة تقدير لصغيركم وكبيركم، وشكرا أبوفواز الغالي وروتانا، وكل التقدير للقائمين والإعلام، والله لا يخليني منكم ويجمعنا بمناسبة جاية».