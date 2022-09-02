اشتعلت حرب التصريحات بين الفنانة ميريام فارس والفنان فارس كرم إثر خلاف على بوستر حفل «موسم جدة» وصغر حجم صورته إلى أن تطور الأمر ووصفها في حديث إعلامي مؤخرا بأن «نفسيتها محمضة»، وهو الأمر الذي جعل ميريام تخرج عن صمتها في أحد البرامج حينما تم سؤالها عن تصريحات كرم الأخيرة ضدها، حيث علقت بأنها لم تكن تستوعب مثل هذا الحديث يخرج منه.



وعبر تغريدة مفاجئة عبر حسابها على «تويتر»، منذ ساعات، شنت ميريام هجوما ونقدا لاذعا دون أن تسمي شخصا بعينه، ولكن هذه التغريدة جاءت بعد ساعات من تصريحات لفارس عبر تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر»: «بحب ذكرك أيام ما كنت تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح.. صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..»، لترد ميريام عليه في تغريدة: «شكلك ما تحملت الحقيقة.. بالقضاء رح خليك عبرة لكل ذكر بيعتدي على شرف مرأة لأنه ما طلع راس معها».



جدير بالذكر أن ميريام فارس علقت منذ يومين على تصريحات فارس كرم بسبب صورته الصغيرة في بوستر حفل جدة، لتخرج ميريام وتعلق على هذه الأزمة في مقابلة لها مع برنامج «إنسايدر بالعربي» عبر شاشة دبي، قائلة: «فارس خير الشباب ويمكن زعل من حجم الصورة، بس بالنهاية لا أنا ولا هوي منقرر، في شركة بتقرر، أنا سألت منظمي الحفل إن كان فارس كرم يعرف أني اخترته ليكون معي بالحفل من ضمن مجموعة الفنانين الذين عرضتموهم علي فقالوا لي إنه يعرف، وهنا زعلت أكثر».



فيما رد فارس على حديث ميريام عنه وأنها هي من اختارته بالحفل قائلا في تصريح لقناة «أغاني أغاني»: «ما بدي رد ع نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة».