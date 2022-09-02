مصطفى صالح



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان شركة ناقلات النفط الكويتية في طريقها للتعاقد مع احدى الشركات الأجنبية لتوريد وتشغيل معدات وأجهزة قياس ومراقبة للأسطول لعدد 21 ناقلة نفط. وفي هذا الصدد، فضت اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية عطاءات 3 شركات تقدمت للمناقصة الخاصة بتوريد وتشغيل معدات وأجهزة قياس ومراقبة الأسطول لـ 21 ناقلة، حيث تقدمت الشركة الأولى بعطاء قيمته 3.635 ملايين دولار، والشركة الثانية بـ 2.474 مليون دولار، أما الشركة الثالثة فقد بلغت قيمة العطاء الخاص بها نحو 2.7 مليون دولار، هذا ولم يتم اتخاذ القرار النهائي في شأن الترسية.