أطلقت هواوي أول حاسوب محمول مقاس 16 بوصة، وذلك باسم «HUAWEI MateBook 16s»، وهو حاسوب محمول احترافي قوي بالألوان الحقيقية، بالإضافة الى إطلاق «HUAWEI MateBook D 16» وهو حاسوب محمول مدمج وعالي الأداء.

ويوفر الجهازان شاشة عرض رائعة وغامرة، وقوة هائلة، وميزات الجهاز الفائق المستقبلية وغيرها الكثير ما يجعلها مثالية للمستهلكين الذين يحتاجون إلى جهاز قوي لإطلاق العنان لإبداعهم وإنجاز العمل دون عناء، كما أنها تلبي احتياجات مجموعة مختلفة من المستخدمين، مع توفر بيع «HUAWEI MateBook 16s» بسعر أعلى.



ويتميز حاسوب «HUAWEI MateBook 16s» المحمول بشاشة لمس عالية الدقة تبلغ 2.5 ألف مع نسبة شاشة إلى جسم عالية تبلغ 90 % إلى جانب نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2، تمنح هذه الشاشة مساحة عرض أكبر لإنشاء محتوى فعال.



ويتميز هذا الحاسوب بشاشة عرض كاملة من هواوي «HUAWEI FullView» جميلة وغامرة مقاس 16 بوصة مع نسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90 %ونسبة عرض إلى ارتفاع جديدة تبلغ 16:10، مقارنة مع نسبة العرض إلى الارتفاع التقليدية 9: 16.



كما يوفر حاسوب «HUAWEI MateBook D 16» عرضا أوسع مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10، ما يسمح للمستخدمين بزيادة الإنتاجية عند العمل مع صفحات الويب والمخططات والبيانات والمستندات المكتوبة، بالإضافة إلى تجربة ترفيهية ممتازة.



ويتم تشغيل حاسوب HUAWEI MateBook D 16 المحمول بواسطة الجيل الثاني عشر من معالجات Intel® Core H-SeriesTM إلى ما يصل إلى i7-12700H19، وTDP (قوة التصميم الحراري) تصل إلى 40 واط، وذاكرة وصول عشوائي مزدوجة القناة وعالية السرعة.