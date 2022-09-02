قدم سفيرنا لدى السودان د.فهد الظفيري أوراق اعتماده لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان بالقصر الرئاسي في الخرطوم.



وقال السفير الظفيري لـ «كونا» إنه نقل لرئيس مجلس السيادة في السودان تحيات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.



وأضاف أنه أكد للبرهان حرصه على دفع العلاقات بين البلدين وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون والعمل المشترك خاصة في هذه الفترة التي تحتاج الى تضافر كل الجهود.



من جانبه، طلب البرهان نقل تحياته الصادقة لسمو الأمير وسمو ولي العهد، مشيرا إلى ترحيبه بهذا التعيين واستعداد السودان لتقديم كل التسهيلات والتعاون المطلوب من أجل إنجاح مهمة السفير الظفيري.