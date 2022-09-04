بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقيتي تهنئة إلى الرئيس ألبيرتو فيرنانديز رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة وإلى كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين الصديقة، ضمنهما سموه خالص تهانيه بسلامة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر نائبة رئيس جمهورية الأرجنتين إثر تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة.



من جانب آخر، بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس نجوين شوان فوك رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى أوسكار مينا وفخامة باولو رونديلي حاكمي جمهورية سان مارينو الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلدهما. وبعث سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة فخامة رئيس الاتحاد السوفيتي السابق ميخائيل غورباتشوف.