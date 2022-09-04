الشهاب: قدمت المشروع أمام لجنة تحكيم دولية تضم متخصصين وأساتذة جامعيين ومستثمرين



حصلت المهندسة الكويتية جنان الشهاب على الجائزة الذهبية في بطولة العالم للاختراع والبحث العلمي اعترافا باختراعها «الخلايا الكهرومغناطيسية لبث الكهرباء اللاسلكية عن بُعد»، والحاصل على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع الأميركي «يو اس بي تي او».



وقالت الشهاب في تصريح لـ «كونا» عقب المنافسة الشديدة التي أقيمت في العاصمة التونسية الخميس إن المرتبة التي أحرزتها ضمن هذه المنافسة الدولية الاستثنائية تعد أعلى مرتبة ضمن تصنيف الجوائز التي تمنحها البطولة، مشيرة إلى أن البطولة أتت تزامنا مع مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية بأفريقيا «تيكاد 8».



وأوضحت أنه تم خلال المنافسة تقديم عرض كامل عن المشروع ومناقشة براءة الاختراع بالتفصيل أمام لجنة التحكيم الدولية المكونة من ستة حكام متخصصين في مجال الهندسة والأبحاث بجانب أساتذة جامعيين ومستثمرين عالميين وبمشاركة 1200 مخترع وباحث، مشيرة الى أن ترشيحها للمنافسة جاء من قبل الهيئة الدولية للاختراع والتنمية والاستثمار «GOIDI» وبدعم من قبل جمعية المهندسين بعد التعريف الدولي الذي حصلت عليه من قبل مؤسسات عالمية.



وذكرت أن اختراعها يعد ثمرة لمؤسسة «الكترودس» التي أنشأتها بالكويت عام 2016 لإنتاج الخلايا الكهرومغناطيسية والأجهزة الالكترونية الذكية، مباركة لوفد النادي الكويتي للرياضات الجوية المنافس لها في البطولة والذي فاز بالمركز الثاني واعتبرته فوزاً لها وللكويت، شاكرة ممثلة الهيئة الدولية للاختراع والتنمية والاستثمار تهاني الظفيري على دورها البارز في رعاية الوفد الخليجي والتنظيم في هذه الفعالية.