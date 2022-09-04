أعلنت الرئاسة العامة للحرس الوطني عن إجراء قرعة علنية لاختيار قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط حملة شهادة الثانوية العامة.



وأكد المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني مدير مديرية التوجيه المعنوي العقيد د.جدعان فاضل في بيان أن إجراءات القبول في الحرس الوطني تتم وفق نهج الشفافية وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



وأوضح أن القرعة العلنية يمكن متابعتها مباشرة عبر حساب الحرس الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» «kng_kw»، في تمام الساعة 7 مساء اليوم الأحد، متمنيا لمن يحالفهم الحظ التوفيق في تحقيق أهدافهم بنيل شرف الدفاع عن تراب الوطن جنبا إلى جنب مع إخوانهم في الحرس الوطني.