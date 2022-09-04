أصدر رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة العامة للغذاء والتغذية قرارا بمنح الضبطية القضائية لـ 8 موظفين. وتضمن القرار:



مادة أولى: يُمنح السادة التالية أسماؤهم صفة الضبطية القضائية، عملا بمواد إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم 112 لسنة 2013 واللوائح المنفذة له المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019.



٭ نور فهد فراج الحربي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ حجية مبارك مطلق العازمي - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ بدور غازي هلال العتيبي - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ نجلاء فهد محمد بوخرما - مشرف أغذية - إدارة تفتيش محافظة الأحمدي



٭ عبير حسين بركة المطيري - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة مبارك الكبير



٭ فاطمة الزهراء عبدالرحمن - مفتش أغذية - إدارة تفتيش محافظة حولي



٭ عبدالله لافي قبلان العازمي - مساعد مشرف تغذية - قسم واردات مطار الكويت الدولي



٭ فاطمة نبيل سليمان الرشيد - مفتش أول أغذية - الفروانية



مادة ثانية: يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخه، ويُبلغ لمن يلزم بتنفيذه.